رمضان صبحي يكشف عن مكالمة هاتفية جديدة من محمد صلاح

كشف رمضان صبحي، قائد المنتخب الأولمبي المصري، عن تلقيه مكالمة هاتفية جديدة من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لتهنئته بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو منتصف العام المقبل.

المنتخب المصري الأولمبي حجز مقعده في الأولمبياد بعد الوصول للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، عقب الفوز على جنوب أفريقيا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0.

وقال صبحي، في المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار، المقرر لها الجمعة، على استاد القاهرة، في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما: "محمد صلاح أجرى اتصالا هاتفيا بي لتهنئتي على التأهل للأولمبياد".

وكانت "العين الرياضية" قد علمت، في وقت سابق، أن صلاح اتصل بصبحي قبل انطلاق البطولة الأفريقية لحثه على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، في ظل رغبته في المشاركة فيها.

وتسمح اللوائح الأولمبية بمشاركة 3 لاعبين من الذين تتجاوز أعمارهم حاجز الـ23 عاما في المسابقة، وهو ما قد يجعل صلاح قادرا على المشاركة فيها للمرة الثانية في تاريخه، بعد أولمبياد لندن 2012.

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ورفض صبحي الحديث عن اللاعبين الـ3 الذين يمكن أن ينضموا إلى المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو، مؤكدا أن هذا الوقت ليس مناسبا للحديث عن هذا الأمر.

وأوضح: "الوقت حاليا ليس مناسبا للحديث عن الثلاثي الكبار الذي سينضم للمنتخب في طوكيو، علينا أولا أن نعطي اللاعبين الموجودين حاليا حقهم، واللاعبين المصابين الذين غادروا قبل البطولة أيضا".

وتطرق قائد المنتخب الأولمبي للحديث عن المباراة النهائية أمام كوت ديفوار، مؤكدا ثقته بقدرة زملائه على الفوز بها وتحقيق اللقب.

وقال صبحي: ‫"سعداء بالوجود في النهائي والتأهل للأولمبياد وتحقيق الأهداف التي وضعناها في البداية".

وأضاف: "حققنا الهدف الأول بالوصول للأولمبياد، والآن طموحنا زاد ونتمسك بالتتويج باللقب، خاصة أنه على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

وأتم: "الجماهير حافز قوي لإعطاء كل ما لدينا، ووجودهم يدعمنا بدرجة كبيرة، ولا نتعرض لضغط سلبي في وجودهم".