حركة النهضة.. وصفة لعدم الاستقرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتفق أغلب الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية في تونس على رفض التحالف مع حركة النهضة، ورفض ترؤسها البرلمان والحكومة، لاعتبارات سياسية وأخلاقية متعلقة بفشلها لسنوات في الحكم وخوفا من تغولها وتغلغلها في مفاصل الدولة.

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