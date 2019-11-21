نجوم غابوا عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أقيم مساء أمس، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وغاب عن فعاليات حفل افتتاح المهرجان عدد من نجوم الفن أبرزهم عادل إمام وأولاده وكريم عبد العزيز ومحمد رمضان وأمير كرارة وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وحسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا سمير غانم وأحمد السقا ونيللي كريم وسمية الخشاب ودلال عبد العزيز.



جدير بالذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قد يهمك ايضاً: أحمد داوود يستعيد ذكريات أول مشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي بـ"قناع العندليب" سبب غياب ياسمين صبري عن مهرجان القاهرة السينمائي

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