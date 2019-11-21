انطلاق حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" بفيلم تسجيلي عن يوسف شريف رزق الله

انطلق مساء أمس، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وبدأ افتتاح المهرجان بعرض فيلم تسجيلي عن الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني السابق لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنان أحمد حلمي ومنى زكي وخالد الصاوي ومحمد فراج وليلى علوي ونادية الجندي ولبلبة.

يذكر أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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