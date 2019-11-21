شيرين رضا بإطلالة جذابة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

حضرت الفنانة شيرين رضا، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41.

وظهرت شيرين، بإطلالة جذابة، بارتدائها فستان أسود تألقت به على السجادة الحمراء للمهرجان.

يذكر أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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