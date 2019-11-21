فيديو وصور.. تكريم الموسيقار هانى فرحات فى ملتقى شباب أكاديمية الفنون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت أكاديمية الفنون فى ملتقى شباب الأكاديمية الثانى الذى أقيم بمسرح سيد درويش بحضور رئيس الأكاديمية د. أشرف زكى وعدد كبير من أساتذة الأكاديمية ونجوم الفن، الموسيقار هانى فرحات لنجاحاته فى الساحة العربية مع كبار نجوم الأغنية.
يذكر أن هانى فرحات قدم أكبر حفلتن فى مهرجان الموسيقى العربية فى نسخته الأخيرة للنجمتين أصالة وأنغام، ولديه مشروع غنائى ضخم يضم مجموعة من الحفلات لنجوم العالم العربى .
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