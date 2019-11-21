شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عرض فيلم تسجيلي عن المخرج البرازيلي بابينكو بمركز الإبداع والان مع تفاصيل الخبر
الفيلم الفائز بجائزة أحسن فيلم تسجيلي عن السينما بمهرجان فينسيا، وتدور أحداثه حول المخرج الراحل هيكتور بابينكو.
"لقد عشت بالفعل موتي والآن كل ما تبقى هو إنتاج فيلم حول هذا الموضوع". قالها المخرج "هيكتور بابينكو" إلى "باربرا باز" عندما أدرك أنه لم يتبق له الكثير من الوقت. وقبلت "باربرا" تحدي تحقيق الرغبة الأخيرة لشريكها الراحل: أن تكون بطلة الرواية الرئيسية عن وفاته.
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