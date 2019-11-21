شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهرجان القاهرة الدولى ينظم معرض "القاهرة أحبك" لعرض التراث السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، معرض "القاهرة.. أحبك" بسينما الهناجر، والذي تنظمه نانسي علي، ويسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينما في العالم.

هذا المعرض يتيح للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، فزائر المعرض يستطيع أن يذهب في جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافي من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهد الأفلام الكلاسيكية في مواقع تصويرها الأصلية.

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ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.