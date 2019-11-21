شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش حب فى السر.. حكاية مايلى سايروس وكريستين ستيوارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعيش مايلي سايروس قصة حب كريستين ستيوارت منذ سنوات ؟ سؤال انتشر بكثافة خلال الساعات القلية الماضية و هو ما تسبب في اثارة الكثير من الجدل بين محبي ومعجبي النجمتين إلا أن موقع " جوسيب كوب " المتخصص في التحقق من الشائعات أكد أن ما تردد ما هو إلا قصة كاذبة و ذلك بعد التوصل مع مصادر مقربة من النجمتين.

بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقرير يؤكد أن كريستين و هي معروفة أنها ممثلة مثلية أنها هي أكبر قصة حب في حياة مايلي سايروس ، و أكد مصدر للموقع أن سايروس حاولت التواصل مع كريستين و ذلك بمجرد ان انفصلت عن زوجها نجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث في أغسطس الماضي ، لكن مايلي لم تستطع من اخذ هذه الخطوة كون ستيوارت كانت تعيش قصة حب مع كاتبة السيناريو ديلان ماير ، واشار التقرير أن مايلي انفصلت عن ليام كونها مازالت تحب كريستين ستيورات .

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