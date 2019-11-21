شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف عن فستان افتتاح مهرجان القاهرة: عجبني لما قيسته والان مع تفاصيل الخبر
وأشادت رانيا يوسف بقصة الفيلم التونسي "بيك نعيش" لتناوله بعض القضايا الإنسانية، وعن سبب ارتدائها فستان افتتاح مهرجان القاهرة، قالت: لما قيسته عجبني.
وأشارت إلى أنها تواصل تصوير فيلم "صندوق الدنيا" شخصية فتاة من طبقة شعبية، وتحلم بالزواج والعيش فى حياة مستقرة، حيث تظهر بشكل مختلف يتناسب مع الطبيعة الشعبية للعمل وترتدى الحجاب فى معظم الأحداث.
فيلم "صندوق الدنيا" من بطولة الفيلم، خالد الصاوى، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضى، أحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.
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