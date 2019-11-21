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شكرا لقرائتكم خبر عن "خليكى".. أغنية جديدة لـ رامى جمال من توزيع سام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب رامي جمال مع الموزع الموسيقي سام، فى أغنية جديدة بعنوان "خليكى"، سيتضمنها ألبوم رامى الجديد، وهى من كلمات أحمد تبارك، وألحان محمد غريب، وهندسة صوت ماهر صلاح، وجيتار مصطفى أصلان.
وكانت آخر ألبومات رامي جمال، بعنوان "ليالينا"، والذي ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.
وكانت آخر كليباته بعنوان "البرد" التي حققت نجاحا جيدا، وتعد الأغنية الرابعة التي صورها رامي جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورها جميعا في لندن، وهى "مافيش منها.
رامى جمال وسام وماهر هصلاح
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