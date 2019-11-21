شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى لـ منة شلبى: "تستحقين أكثر من ذلك استمرى لتجعلينا فخورين بك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الفنانة منة شلبى على جائزة الإبداع الفنى "جائزة فاتن حمامة التقديرية"، بمهرجان القاهرة السينمائى فى نسخته الـ41، الذى أقيم حفل افتتاحه أمس فى دار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وباركت منى زكى لصديقتها منة شلبى، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" قائلة: مبرووك.. تستحقين أكثر من ذلك.. استمرى لتجعلينا فخورين بك أكثر.

Advertisements





يشار إلى أن منى زكى تصور حاليا فيلمها "العنبكوت" مع النجم أحمد السقا، ويشارك فى بطولته النجوم ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم، وأخرون، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.