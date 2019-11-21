أحمد شوقي: الإقبال على "القاهرة السينمائي" فاق التوقعات.. وتخصيص شباك تذاكر للصحافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الناقد أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني، إن اليوم الأول لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، شهد إقبالا على شباك التذاكر فاق كل التوقعات، مؤكدا أن الزحام والطوابير لم تكن للعرض المجاني لفيلم "الأيرلندي" فقط، وانما كانت لمعظم أفلام اليوم وغدا، حتى أن كثير منها رفع لافتة كامل العدد منذ الصباح، مثل "بيك نعيش"، و"ابو ليلى"، و"جودي".

​ وأعلن​ "شوقي" في بيان صحفي عن قرار المهرجان بتخصيص شباك لحاملي الكارنيهات من صحفيين ونقاد، حتى يتمكنوا من حجز تذاكر الأفلام التي يرغبون في تغطيتها وإنجاز مهام عملهم بعيدا عن زحام الشباك المخصص للجمهور.

Advertisements

ونفى "شوقي" ما يتردد عن أن التذاكر بالكامل متاحة للجمهور، مشددا على أن المهرجان يخصص بالفعل نسبة 40 % من عدد التذاكر لحاملي الكارنيهات، وليس مسموحاً للجمهور حجزها.

كان اليوم الأول لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، شهد توافد أعداد كبيرة من الجمهور، على شباك التذاكر، لحجز فيلم الافتتاح "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، في عرضه الثاني الذي عرض في الواحدة من ظهر اليوم الخميس، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.