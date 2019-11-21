محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: ينظم مهرجان القاهرة السينمائي، في السادسة والنصف من مساء غد الجمعة، عرض "جالا" للفيلم السعودي الإماراتي العراقي "سيدة البحر"، للمخرجة شهد أمين. يأتي عرض "سيدة البحر" كعرض أول بالشرق الأوسط، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. تدور أحداث الفيلم، داخل قرية متعصبة. قصة فتاة صغيرة تحتضن مصيرها عندما تقف وحدها ضد أسرتها وتقلب تقليد القرية المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث إلى المخلوقات الغامضة التي تعيش في المياه المجاورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. عرض "جالا" للفيلم السعودي "سيدة البحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.