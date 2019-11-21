بالصور| محمد حفظي يفتتح معرض "القاهرة.. أحبك" على هامش "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، معرض "القاهرة.. أحبك" بسينما الهناجر، والذي تنظمه نانسي علي، ويسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينما في العالم.

يتيح المعرض للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، فزائر المعرض يستطيع أن يذهب في جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافي من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهد الأفلام الكلاسيكية في مواقع تصويرها الأصلية.

جدير بالذكر أن الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاحها مساء أمس الأربعاء بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم "منى زكي، ليلى علوي، أحمد حلمي، يسرا، هاني رمزي، حلا شيحة، نادية الجندي، إلهام شاهين، أمير شاهين، درة، داليا البحيري، رانيا يوسف، خالد الصاوي، هند صبري".