"أقسم بالله ما حامل".. ريهام حجاج تنفي حملها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
لم تمر سوى ثواني معدودة على نشر الفنانة ريهام حجاج، صورة لها عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، حتى انهالت تعليقات الجمهور التي تسألها عن حملها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.
وحرصت "ريهام"، على الرد على العديد من التعليقات بالنفي، فردت على تعليق "بقولها.. لأ مش حامل"، ثم عادت وردت على تعليق آخر قائلة: "أقسم بالله ما حامل"، فيما سألتها إحدى متابعيها قائلة: Are u pregnant لترد حجاج: "نو".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "كارمن" والذى عرض خارج دراما رمضان الماضي، وتستعد "ريهام" لخوض السباق الرمضاني المُقبل، بمسلسل من بطولتها لم تكشف عن تفاصيله بعد.
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