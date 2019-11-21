بالفيديو: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

ظهرت الفنانة المصرية سما المصري في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مرتدية منديلا يشبه الحجاب، فيما ذكرت أنباء أنها منعت من الدخول. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أحد المسؤولين في مهرجان القاهرة السينمائي المقام في دار الأوبرا، أن سما المصري مُنعت من حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

وعرضت وسائل إعلام مصرية، لقطات قالت إنها تظهر أفرادا من أمن المهرجان وهم يطلبون من سما المصري مغادرة المكان، وذلك لأنها ليست من المدعوات.

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