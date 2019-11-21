غدًا.. عرض دولي أول للفيلم الروسي "القلم الرصاص"

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء غدًا الجمعة الفيلم الروسي "القلم الرصاص" للمخرجة ناتاليا نازاروفا، في عرضه الدولي الأول، وذلك في مركز

الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي يعرض في قسم البانوراما الدولية، تدور أحداثه حول، "أنتونينا"، وهي رسامة من

مدينة سان بطرسبرج، تضطر للانتقال إلى إحدى المقاطعات الشمالية لتكون قريبة من زوجها السجين السياسي. تعمل هناك كمدرسة رسم وتحاول التقرب من الطلبة لكنها تصطدم بطالب يعتمد على سمعة أخيه زعيم إحدى العصابات.