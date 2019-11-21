ينظم مهرجان القاهرة السينمائي، في السادسة والنصف من مساء غدًا الجمعة، عرض "جالا" للفيلم السعودي الإماراتي العراقي "سيدة البحر"، للمخرجة شهد أمين، فيعرضه الأول بالشرق الأوسط، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
تدور أحداث الفيلم، في أجواء منالديستوبيا، داخل قرية متعصبة. قصة فتاة صغيرة تحتضن مصيرها عندما تقف وحدها ضد أسرتها وتقلب تقليد القرية المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث إلى المخلوقات الغامضة التي تعيش في المياه المجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. عرض جالا للفيلم السعودي "سيدة البحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.