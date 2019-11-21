غدًا.. عرض جالا للفيلم السعودي "سيدة البحر"

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي، في السادسة والنصف من مساء غدًا الجمعة، عرض "جالا" للفيلم السعودي الإماراتي العراقي "سيدة البحر"، للمخرجة شهد أمين، في

عرضه الأول بالشرق الأوسط، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم، في أجواء من

الديستوبيا، داخل قرية متعصبة. قصة فتاة صغيرة تحتضن مصيرها عندما تقف وحدها ضد أسرتها وتقلب تقليد القرية المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث إلى المخلوقات الغامضة التي تعيش في المياه المجاورة.