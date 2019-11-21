غدًا.. رئيس المهرجان يفتتح أيام القاهرة لصناعة السينما

يفتتح المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النسخة الثانية لمنصة أيام القاهرة لصناعة السينما، وذلك في العاشرة من صباح غدا الجمعة، بقاعة كليوباترا، بفندق سميراميس إنتركونتننتال. كليوباترا، بفندق سميراميس إنتركونتننتال. يبدأ اليوم بكلمة افتتاحية لرئيس المهرجان محمد حفظي، يتبعها عدد من المحاضرات والندوات. تقدم أيام القاهرة لصناعة السينما للمشاركين فرصاً للنقاشات والتشبيك والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.

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