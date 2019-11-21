انطلاق فعاليات أيام القاهرة بورش تدريبية للمحترفين

تنطلق في العاشرة من صباح غد الجمعة 3 ورش للمحترفين، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من

21 وحتى 26 نوفمبر الجاري، بشراكة بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومركز السينما العربية.

الورشة الأولى، هي SCREEN BUZZ لتطوير السيناريو التليفزيوني على مدار أربعة أيام، والثانية هي EAVE On Demand لتطوير السيناريو السينمائي على مدار أربعة أيام أيضا، أما الثالثة فهي ورشة Film Independent للإنتاج الإبداعي، على مدار ثلاثة أيام.