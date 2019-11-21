تراند اليوم : فتحت الشباك وبير السلم .. رانيا يوسف بإطلالة جريئة علي إنستجرام -صور

نشرت الفنانة رانيا يوسف ، صورا جديدة عبر حسابها على إنستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وظهرت رانيا يوسف بـ إطلالة أنيقة، ترتدى فستانا اسود قصيرا وتركت شعرها الطويل منسدلا على ظهرها وكتفيها، بتسريحة مميزة، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.

يذكر ان رانيا يوسف انتهت من تصوير مشاهدها من فيلم «دماغ شيطان» فى أحد الكافيهات، إضافة إلى بعض المكاتب والتى جمعت بينها وبين باسم سمرة.

“دماغ شيطان” بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وعمرو عابد وسلوى خطاب ونادية خيرى وياسر الزنكلونى وأشرف طلبة وعلى شوقى والوجوه الجديدة فتحى صقر وكامل الشافعى وأسامة عبد الله وأحمد خالد وتأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل.

وتصدرت امس رانيا يوسف موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بعد اطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر.