تراند اليوم : يتفوق بجدارة .. بعد شهور من العرض إيرادات “ولاد رزق2” تصل إلي هذا الرقم

حقق فيلم “ولاد رزق 2” الوصول إلى 100 مليون جنيه إيرادات في 15 أسبوع عرض، وذلك بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية منذ طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 7 أغسطس الماضى.

وبتحقيق “ولاد رزق 2” 100 مليون جنيه فى شباك التذاكر، يصبح ثانى الأفلام وصولاً إلى هذا الرقم بعد فيلم “الفيل الأزرق 2” للنجم كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد والذي حصد 103 ملايين و300 ألف جنيه.

“ولاد رزق 2” بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.