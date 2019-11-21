شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلاقها من زوجها الروسي... جوهرة تعلن عن ارتباطها والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بجوهرة أعلنت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بجوهرة عن ارتباطها من جديد بعد طلاقها من زوجها الروسي منذ أشهر عدّة، وتحفّظت جوهرة عن ذكر أي معلومات عنه، وفق معلومات خاصة من مصادر مقربة لها.

يذكر أنّ جوهرة ترقص في لبنان نظراً لتهربها من حكم صدر ضدها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور". وتنتظر عرض فيلم "الفلوس" لتامر حسني في منتصف العام، حيث تشارك فيه مع كل من زينة وخالد الصاوي.

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