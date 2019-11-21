يسرا تؤكّد أنّ التكريم في واشنطن "من أعظم الأحداث في حياتها"

وصفت الفنانة يسرا، التكريم الأخير الذي تلقته في العاصمة الأميركية واشنطن، بأنه "من أعظم التكريمات التي تلقتها بسبب الاتصال بين الميديا الأميركية"، مؤكدة أن هذا الامر "أمر مهم لعرض فننا للغرب".

وأضافت في تصريحات على السجادة الحمراء، قبيل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، أن التكريم ضم 3 مكرمين، وبخلافها تم تكريم محمد علي كلاي، ومخرج آخر قدم أفلامًا كبيرة.

وانطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

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ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية المشاركه به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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