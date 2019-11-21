مهرجان مراكش الدولي في محادثة حرة مع الجمهور عن السينما العالمية

في واحدة من اللحظات القوية في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وبمناسبة دورته 18، يواصل المهرجان برمجة "محادثة مع.." من أجل مزيد من الحوار وتبادل الآراء مع اللواتي والذين يصنعون سحر السينما عبر العالم.

كما يدل على ذلك اسمها، تعتبر فقرة "محادثة مع.." نقاشا مفتوحا وحرا مع أكبر أسماء السينما العالمية. هي لقاءات مجانية ومتاحة للجميع: مهنيو السينما، وسائل الإعلام و جمهور المهرجان.

وشهدت هذه الفقرة إبان إطلاقها في الدورة السابقة للمهرجان إقبالا منقطع النظير من طرف محبي السينما المغاربة والأجانب. وشارك أكثر من 3 آلاف شخص في النقاشات السبعة التي ساهم فيها مهنيون و أسماء لامعة في مجال السينما. كانت فعلا لحظات قوية مع فنانين قبلوا بكل سخاء مشاركة الجمهور نظرتهم إلى السينما وطرق ممارستهم لها.

معززا بهذا النجاح، قرر المهرجان تكرار التجربة مع تطوير الفكرة، والانتقال من 7 محادثات إلى 11 محادثة. ومرة أخرى أكد بعض من أكبر الأسماء في السينما العالمية مشاركتهم في هذا الموعد الرئيسي ضمن فعاليات مهرجان مراكش الدولي.

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هكذا، سيكون لمهنيي السينما، ووسائل الإعلام والجمهور العريض موعد مع المخرج والممثل والمنتج الأميركي الكبير "روبيرت ريدفورد"، والممثلة الفرنسية الحاصلة على الأوسكار، "ماريون كوتيار". المخرج الفلسطيني الحاصل على عدة جوائز، "إيليا سليمان" أكد بدوره حضوره في هذه الفقرة إسوة بالمنتج البريطاني المستقل، "جيريمي طوماس" ("الإمبراطور الأخير"، "وحدهم العشاق بقوا أحياء")، والممثل الأميركي الشهير "هيرفي كيتيل" الذي تميز بشكل كبير في أفلام ناجحة عالميا مثل "تيلما ولويس"، "درس في البيانو"، "Pulp Fiction".

كما سيحضر المخرج "برتراند تافرنيي"، عملاق السينما الفرنسية، ليشارك جمهور مراكش الدروس المستخلصة من مسيرته الطويلة ومعرفته السينمائية العميقة. ومن أوكرانيا يستضيف المهرجان المخرج "سيرغي لوزنيتسا" من أجل سفر سينمائي وثقافي سيكون لا محالة جذابا للغاية. أما محبو السينما الهندية الكثر فلهم موعد مع أيقونة بوليوود، "بريانكا شوبرا".

ومن الحلقات القوية الأخرى ضمن هذه السلسلة من المحادثات، الحوار بين الممثلتين الشغوفتين والملتزمين "غولشيفتي فرحاني" (إيران) و"هند صبري" (تونس). وسيأتي المخرج الإيطالي المحترم "لوكا غوادانينو" والممثل الفرنسي الكبير ذي الأصل المغربي "رشدي زم" لإنهاء هذه القائمة المرموقة.

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