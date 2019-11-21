أحمد داوود يستعيد ذكريات أول مشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي بـ"قناع العندليب"

انطلق مساء أمس، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، والذي شارك في تقديمه الفنان أحمد داوود.

وأعرب "داوود"، عن سعادته بتقديم حفل افتتاح الدورة الـ41، مستعيدًا ذكرياته مع المهرجان، مؤكدًا أنه شارك في الدورة الـ27 للمهرجان، والتي كان يحرص منظميها على تجسيد بعض الفنانين لنجوم زمن الفن الجميل على السجادة الحمراء، بارتداء ماسكات لوجوههم، مؤكدًا أنه كان يرتدي وقتها "ماسك" الفنان عبد الحليم حافظ.

حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنان أحمد حلمي ومنى زكي وخالد الصاوي ومحمد فراج وليلى علوي ونادية الجندي ولبلبة.

يذكر أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

سبب غياب ياسمين صبري عن مهرجان القاهرة السينمائي

تعرف على أغرب 6 مواقف في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي