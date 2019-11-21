شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس تعاون حميد الشاعرى مع محمد رحيم فى ألبوم الكابو الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل النجم حميد الشاعرى، مع الملحن محمد رحيم على أكثر من أغنية جديدة، وذلك لضمها ضمن ألبوم الكابو الجديد، ولم يكشف عن أى معلومات حول الأغانى التي يجرى تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الشاعر محمود صلاح.



حميد الشاعرى ومحمد رحيم ومحمود صلاح

وحرص الشاعرى على التواجد على الساحة الغنائية من خلال طرح بعض الأغانى السينجل، والديتو مع بعض المغنيين، أخرهم أغنية "شد الفيشة" مع المغنى هانى عادل، والتي حصلت على الكثير من التعليقات الإيجابية من محبى الاثنين.

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كان قد أشعل الكابو حميد الشاعرى أجواء حفله فى الشيخ زايد، مساء أمس الجمعة، حيث يعد هذا الحفل هو أول ظهور لحميد الشاعرى فى حفل لايف منذ سنوات طويلة فى القاهرة.

وقد أجرى حميد الشاعرى بروفات خاصة استعدادًا لهذا الحفل، الذى حقق نجاحًا كبيرًا وحضره عدد كبير تجاوز الحد المسموح للمكان نفسه حيث تخطى ثلاثة أضعاف سعة المكان، وهو الأمر الذى عكس تعطش جمهور حميد لسماعه فى حفلة لايف منذ سنوات.

وقام حميد بغناء مجموعة من أجمل أغانيه، حيث بدأ بأغنية "عيني"، كما أنهى الحفلة بأغنية "جلجلي"، وقد وعد حميد جمهوره بعدم الغياب عنهم مرة أخرى.