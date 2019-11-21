شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على أفلام "سينما الواقع الافتراضى" بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت "سينما الواقع الافتراضي" المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، وذلك بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية إقبالا كثيفا من الحاضرين بعد النجاح الذي حققته العام الماضي.

وافتتح مساء اليوم، مسابقة "آفاق السينما العربية" بعرض الفيلم التونسي "بيك نعيش"، بحضور بطلة الفيلم نجال عبد الله، والمخرج مهدي البرصاوي، وطاقم العمل، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحضر على السجادة الحمراء الفنانتين رانيا يوسف، والتونسية ساندي، ومحمد حفظي رئيس المهرجان، بالاضافة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة آفاق وهم، المنتج البلغاري ستيفن كيتلنوف، المنتجة المغربية لميا الشرايبي، الموسيقار التونسي أمين بوحافة، الفنانة المصرية هنا شيحة.

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وتدور أحداث الفيلم بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديد تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.