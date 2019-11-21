شكرا لقرائتكم خبر عن منتج فرنسى يغنى للزعيم عادل إمام على السجادة الحمراء لفيلم "بيك نعيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

داعب المنتج الفرنسي دانيال زيسكند، المصورين على السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائى بغنائه كوبليه "مرجان أحمد مرجان" للزعيم عادل أمام، وذلك أثناء حضوره افتتاح مسابقة "آفاق السينما العربية" بعرض الفيلم التونسي "بيك نعيش"، بحضور بطلة الفيلم نجال عبد الله، والمخرج مهدي البرصاوي، وطاقم العمل، بدار الأوبرا المصرية.

وحضر علي السجادة الحمراء الفنانتين رانيا يوسف، والتونسية ساندي، ومحمد حفظي رئيس المهرجان، بالإضافة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة آفاق وهم، المنتج البلغاري ستيفن كيتلنوف، المنتجة المغربية لميا الشرايبي، الموسيقار التونسي أمين بوحافة، الفنانة المصرية هنا شيحة.

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وشارك فيلم "بيك نعيش" في مهرجان فينسيا الدورك السابقة، وفاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق،

وتدور أحداث الفيلم بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديد تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.