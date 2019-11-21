شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: خسيت 12 كيلو من أجل مشاهدى فى فيلم "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار النجم أحمد فلوكس مقر ”الخليج 365” احتفالاً بفيلمه الأخير "الممر" الذى حقق نجاحا كبيرا واستغرق فى تصويره عدة شهور، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع، ورئيس تحرير موقع عين المشاهير وحرص "فلوكس" على التجول فى صالة التحرير، والتقط معه الزملاء من مختلف أقسام الموقع الصور التذكارية.

والتقى فلوكس محررى ”الخليج 365” فى ندوة فنية تحدث فيها عن نجاح فيلمه الأخير "الممر" حيث يعتبر دوره فيه من أهم الأدوار التى قدمها خلال مشواره الفنى لما به من تفاصيل ومشاهد تمثيلية كبيرة.

وقال فلوكس خلال الندوة إنه سعيد بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح فيلم "الممر" وتحقيقه أعلى الإيرادات خاصة أنه كان صعبًا جدًا وتطلب تحضيرات بدنية تطلبت تدريبات فى الصاعقة وحمل السلاح، فقد كانت تجربة مليئة بالحب وكنا جميعًا سعداء بها بالإضافة إلى أن المخرج شريف عرفة طلب منى أن أخسر وزنًا من جسمى وبالفعل خسيت حوالى 12 كيلو وتدربت على طريقة أداء جديدة بالتنسيق معه.

وأضاف فلوكس أنه تشرف بالعمل مع المخرج شريف عرفة لأول مرة فى مشواره الفنى حيث يعتبره مدرسة كبيرة فى عالم الإخراج ولديه خبرات واسعة وشرف لأى فنان يتعاون معه .

وأشار فلوكس إلى أنه اعتذر عن فيلم عالمى مع جاكى شان وجون سينا حيث كان يتم تصويره فى الصين وكان يتوجب عليه السفر إلى هناك لتصوير مشاهدي وفق جدول زمني محدد، بجانب تصوير مشاهدى في فيلم "الممر" وهذا كان أمرًا صعبًا للغاية ووجدت أن مشاركتى فى فيلم "الممر" أفضل بكثير الذى أضاف لى المزيد فى مشوارى.

وعن الانتقادات التى تعرض لها بعد عرض الفيلم على شاشات التليفزيون قال إنه لم يتضايق منها غير عندما تحدثت قناة الجزيرة عن والدى الفنان فاروق فلوكس خاصة أنه يمتلك تاريخًا كبيرًا فى عالم الفن.