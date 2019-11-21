شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد فى رمضان 2020 بعد تأجيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، عرضه فى شهر رمضان 2020 وذلك بعد تأجيله من شهر رمضان الماضى، وتحديد شهر أكتوبر الماضى موعداً لعرضه الا أنه تم التراجع وفضل صناعه عرضه فى الشهر الكريم.
وبدوره قال مؤلف العمل إبراهيم صابر لـ ”الخليج 365” إنه سعيد بالتعاون مع نخبة من نجوم الكوميديا مثل شيكو وهشام ماجد وباقي أبطال العمل ، مضيفاً أنه يشعر براحة كبيرة فى العمل خاصة وأنه يتناول موضوعاً كوميدياً بشكل جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمها شيكو وهشام ماجد من قبل.
مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.
يذكرأن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.
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