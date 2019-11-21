تراند اليوم : ريهام حجاج علي إنستجرام : أقسم بالله ماحامل -صورة

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة اليوم، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية خلال تواجدها في أحد الأماكن.

بمجرد نشر الصورة انهالت التعليقات التي تؤكد حملها، وأنها يبدو عليها آثار الحمل، لترد في التعليقات نافية ذلك، بل وتقسم لبعضهم بأنها ليست كذلك، الأمر الذي أدى لتدخل الفنانة عبير منير لتوقف سيل التعليقات، كاتبة: “هي مش حامل.. أنها أمها لو حامل هعرف أول واحدة، ربنا يديلها كل الخير ويسعدها هي وجوزها”.

يذكر أن ريهام حجاج كانت قد ردت على اتهامها من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها خطفت زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلة: لقد تزوجت من محمد حلاوة (طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز) على سنة الله ورسوله من رجل مطلق وكتبت “نصيحة للستات الفاضية مافيش راجل بيتسرق”.

يشار إلى أن ريهام حجاج عرض لها مؤخرًا مسلسل “كارمن”، بطولة ولاء الشريف، ومحمد مهران، ومحمد مرزبان، وعمر الشناوي، وشيرين، تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.