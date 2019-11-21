تراند اليوم : ظافر العابدين ينضم لفوائد السفر السبعة بمقابلة أحمد سعد-صورة

نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة جمعته بالفنان ظافر العابدين خلال تواجدهما بأحد المطارات.

علق سعد على الصورة التي نشرها عبر حسابه على Instagram، وعلق كاتبا: “في السفر ٧ فوائد.. ودي أول واحدة منهم.. إني قابلت حبيبي ظافر العابدين”.

يُذكر أن الموزع الموسيقي حسن الشافعي والمطرب أحمد سعد يجتمعان هذه الفترة بشكل مستمر، لإتمام مشروع فني بينهما.

وعلم FilFan.com أن حسن الشافعي اتفق مع أحمد سعد على تقديم أغنية جديدة تجمعهما، وجاري حاليا تجهيزها، لكي يتم طرحها قبل نهاية عام 2019.

وكان حسن الشافعي قد نشر صورة عبر حسابه على Instagram جمعته مع أحمد سعد وعلق عليها: “مع الجبل”.