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شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدات النجوم: فايز المالكي إلى القضاء ومعين شريف يفضح الفنانين ويارا تشكو الظلم والان مع التفاصيل
الخميس 21 نوفمبر 2019
هذا الأسبوع، كان "تويتر" النجوم أشبه بساحة معركة، انتصر فايز المالكي قضائياً على مغرّد قام بالافتراء عليه، ودعا معين شريف الإعلام إلى فتح ملف فساد الفنانين، أما يارا فشكت من الظلم، في وقت حزمت فيه إليسا حقيبتها ورحلت من لبنان قبل انعقاد ما أسمته بـ"جلسة العار". أما الفنان مروان خوري فاعتذر عن حفله في المكسيك وأثار قلق محبّيه، بينما أعلن حبيب غلوم وزوجته هيفاء حسين عن خبرٍ سعيد، وحسمت كندة علوش حقيقة أصولها الفلسطينية. فكيف كان "تويتر" النجوم هذا الأسبوع؟
اعتذار مروان خوري
أصيب الفنان مروان خوري بالتهاب رئوي، اضطرّ على أثره للاعتذار عن حفله المقرّر في المكسيك يوم السبت المقبل. مروان نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال فيها إنّ السفر والإجهاد ضاعفا من وضعه الصحي فأصيب بالتهاب رئوي حاد، سيمنعه من إقامة حفله المقرر في المكسيك. وكان مروان خوري قد اعتذر الأسبوع الماضي عن جلسة خاصة كان من المقرّر أنّ تجمعه بجمهوره في سلطنة عمان لأسبابٍ قال إنّها صحيّة، واكتفى بإحياء حفلتين في دار الأوبرا السلطانية، ما أزّم وضعه الصحّي فاضطرّ إلى إلغاء حفل المكسيك.
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