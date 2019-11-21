فيلم جوكر.. نجاح يتخطى التوقعات ويكسر حاجز المليار دولار

الخميس 21 نوفمبر 2019

حقق الفيلم الأمريكي ( Joker ) إيرادات كبيرة تخطت حاجز التوقعات في شباك التذاكر، ووصلت إلى أكثر من مليار دولار بعد أسابيع فقط من إطلاقه في دور السينما العالمية، ومازالت الأرباح في تصاعد مستمر يوماً بعد آخر، وبذا يكون أول فيلم في العالم يحقق هذه الإيرادات رغم تصنيفه في خانة الأفلام R ، وهي علامة تشير إلى عدم السماح للمراهقين دون سن 17 في بعض الدول أو15 في دول أخرى بمشاهدة هذا الفيلم دون أن يصحبهم شخص بالغ لأسباب عديدة منها أن يحتوي الفيلم على مشاهد عنف أو رعب أو حوارات أو محتوى فاضح.



وسبق أن حققت أفلام عالمية من صنف R إيرادات كبيرة ومنها فيلم (The Matrix Reloaded) الذي حقق 828 مليون دولار بعد إطلاقه عام 2003. وفيلمي (Deadpool) و(Deadpool 2) اللذان أطلقا عامي 2016 و2018 وحققا إيرادات بلغت 782 مليون دولار، و785 مليون دولار على التوالي. ولكن لم يتخط أي منها حاجز المليار كما هو الحال مع فيلم الجوكر.

الحصول على جائزة الأسد الذهبي

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ويعد فيلم «Joker» فيلماً نفسياً يعتمد على الإثارة العقلية وقد أنتج عام 2019، وهو من إخراج وسيناريو الأمريكي ( تود فيليبس) الذي سبق أن أخرج أفلاماً حصلت على جوائز عالمية ومنها «Road Trip» و«Old School» و«Starsky & Hutch» وقام ببطولة الفيلم الممثل «خواكين فينيكس» الذي لعب دور الجوكر بشخصية «آرثر فليك»، وهي شخصية مركبة لكوميدي يجد نفسه وحيداً بين حشود الممثلين الفاشلين، ويحاول التواصل مع الآخرين وهو يمشي في شوارع مدينة جوثام، مرتدياً قناعين أولهما قناع المهرج الذي يستوفي شروط عمله، والثاني هو قناع الإنسان اليائس الذي يقوم بمحاولات عقيمة للشعور بأنه جزء من العالم الذي حوله باحثاً عن الحب والتعاطف، لكنه يقابل بالعزلة عن المجتمع ويتعرض للتخويف والتجاهل وينحدر تدريجياً نحو الجنون، ثم يتحول أخيراً إلى العقل الإجرامي المدبر المعروف باسم الجوكر.

وقد شارك في بطولة الفيلم النجم «روبرت دي نيرو» و«زازي بيتز» و«فرانسيس كونروي» وقد استغرق كتابة سيناريو الفيلم حوالي السنتين واستلهمت الشخصيات بشكل أساسي من رواية النكتة القاتلة، التي صدرت في عام 1988 وبدأ التصوير الفعلي للفيلم في عام 2018 في مدن نيويورك وجيرسي ستي ونيو آرك، وانتهى العمل به في نهاية العام وتم عرضه للمرة الأولى في شهر أغسطس الماضي ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث فاز بجائزة الأسد الذهبي ( Golden Lion ) وأطلق بعدها في دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أكتوبر وبعدها في المدن الرئيسة حول العالم، وقد حظي بإعجاب النقاد والجمهور على السواء مع ثناء خاص على أداء الممثل خواكين فينيكس الذي أجاد الدور بطريقة لافتة.