شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد إبنتها تيا: يا كل ما أملك والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 عايدت الفنانة نوال الزغبي ابنتها تيا بمناسبة عيد ميلادها الـ 21 وعبرت عن حبها الكبير لها، تعليقاً على صورة جديدة لهما، مشيرة إلى أنها كل ما تملك في هذه الحياة.تيا ديب، صارت أكثر جمالاً وإشراقاً وهي غيرت في اللوك الخاص بها، كما انها غيرت لون شعرها من الأشقر إلى النحاسي .

يشار إلى ان تيا ديب التي تتخصّص في مجال تصميم الأزياء، دخلت مجال الإعلانات وبدأت بالترويح لعدد من المنتجات عبر صفحتها على "إنستقرام" من ناحية أخرى تستعد الفنانة نوال الزغبي للمشاركة في موسم الرياض في 28 من شهر تشرين الثاني\نوفمبر الحالي.

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