بعد لبنان... ترحيل إنجي خوري من دبي

الخميس 21 نوفمبر 2019

أطل الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عبر حسابه على "سناب شات" ليعرب عن موقفه من ترحيل إنجي خوري إلى سوريا قائلا "حينما يتمادى الشخص في أخطائه وإستهتاره بقوانين البلد التي تستقبله ولا يراعي المثل القائل (يا غريب كن أديب) ولا يراعي النصيحة فإن ترحيله بهدوء إلى بلده هو القرار الصائب".



وكان قد صدر قرار بترحيل أنجي خوري الى سوريا قبل يومين من دون الكشف عن تفاصيل ما حصل معها، مع التلميح إلى أن القضية تتعلق بـ "خدش الحياء" بعد مداهمة أحد الفنادق في دبي التي كانت تتواجد فيها إنجي خوري مع بعض الأشخاص الذين لم يتم الكشف عن هويتهم. وكان صالح الجسمي قد نشر فيديو عند وصول انجي خوري إلى دبي طلب فيه منعها عدم تجاوز الخطوط الحمراء لأن هناك قضاء يحاسب في دولة الإمارات. وكان يفترض ان تحيي انجي خوري حفلا الليلة في دبي مع الفنان وديع الشيخ.