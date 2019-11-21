شكرا لقرائتكم خبر عن صور: رسالة مؤثرة جدا من رامي جمال إلى عمرو دياب وعمرو يوسف والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019

لا يزال المطرب المصري رامي جمال يحصد دعم نجوم الفن عقب إعلان إصابته بمرض البهاق وتفكيره في اعتزال عالم الفن بسبب تهرب البعض منه خوفا من العدوى، وهذه المرة حصل على الدعم من المطرب عمرو دياب والفنان عمرو يوسف، ووجه إليهما رسائل مؤثرة جدا اعترف فيها بأن مقابلة دياب كانت بمثابة الحلم.



أضاف رامي في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر تعليقا على صورة جمعته بالنجم عمرو دياب: شكرًا علي جمال روحك شكرًا علي ذوقك شكرًا علي مزيكتك الصوره دي احد اهم أحلامي من زمان.

ووجه الرسالة الثانية تعليقا على صورة جمعته بالفنان عمرو يوسف وقال فيها: أنت كفنان مفيش خلاف عليك، لكن أنت بالنسبالي اكتشاف كإنسان، أنت امبارح عملت كام حاجة يمكن متاخدش بالك منهم لكن أسعدوني جدا، يسعدلي قلبك الجميل دة.

يذكر أن الفنان رامي جمال، كان قد أعلن منذ أيام، إصابته بمرض البهاق، وهو الأمر الذي جعله يفكر في اعتزال الغناء والتفرغ للتلحين فقط، لعدم قدرته على الوقوف أمام الجماهير.

وجه الفنان رامى جمال رسالة مؤثرة إلى محبيه، تعقيبا على الحملة الموسعة للتعاطف معه من داخل الوسط الفني ومن بين جمهوره، مؤكدا أنه استبعد خيار الاعتزال عقب إصابته بمرض البهاق، بعدما تحول الإبتلاء إلى هدية بسبب هذه المحبة.

وكتب "رامي" عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك: الحمد لله أولا وأخيرًا.. أنا عاوز أقول كلام كتير عن اللي شوفته منكم.. كلمة شكرًا قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت اللي ضيعتوه علشان تحسنوا الصورة المظلمة اللي كانت في عيني.

تابع قائلا: أنا بقيت شايف الابتلاء دة هدية من ربنا علشان أشوف الحب دة.. والله دموعي مبتقفش وأنا بشوف كلامكم.. أوعو تبخلوا على أي حد بدعم نفسي زي اللي دعمتوني بيه.

رامي جمال: الكلام الحلو قولوه على طول

وأضاف: إحساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي أنتم عملتوه ميتقدرش.. ثانيًا عاوز أشكر زملائي الفنانين على كل كلمة حلوة وكل دعم شفته، هي دي الروح اللي نفسي تفضل موجودة مش بس بعد المرض ولا الوفاة.. الكلام الحلو قولوه على طول.. ليا ولغيري بيفرق جدًا.. الحب بيغير الضلمة لنور.

Advertisements

وواصل قائلا: ثالثًا لكل القنوات اللي بتحاول تتواصل معايا من إمبارح علشان تطمن عليا بشكركم جدًا بس أنا كتبت البوست ده علشان أنهي حمل على قلبي مش علشان أبقى تريند.. بشكركم طبعا بس أتمنى لما تقرروا تستضيفوني يبقى على عمل فني مش مرض.. مقدر شغلكم طبعًا بس أنا مش قابل فكرة مريض.. أنا الحمد لله اتأكدت بكلام الناس أني مش خايف ومش هترفض.. فبلاش أي حاجة تتفهم غلط شكرًا على اهتمامكم ومقدره، وبشوفكم في لقاءات فنية بعد نزول ألبومي ده أفضل نفسيًا كتير ليا.

رامي جمال: خلصتوني من سجن كنت عايش بيه

وقال: مفيش مانع ساعتها نتكلم عن أني إزاي اتعايشت بيه وهتعايش بيه لو ليا عمر الحمد لله علي الابتلاء.. الحمد لله علي حبكم ودعمكم ده دين هعيش بيه خلصتوني من سجن كنت عايش بيه كنت بصحي قبل ما أغسل وشي أعد البقع وأشوفها زادت ولا لا.. النهاردة صحيت نزلت وحبيت المحنة اللي ورتني قلوبكم وجمالها شكرًا من قلب قلبي.

رامي جمال، صدم جمهوره وعدد كبير من زملاء الوسط الفني بعد إعلان إصابته بمرض البهاق عبر كل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا إنه لم يعد قادرا على إخفاء المرض وبنفس الوقت لا يتحمل تجنب بعض الناس له بمجرد رؤية بقع البهاق ظنا أن المرض معدي، وأشار إلى أنه أمام خيارين إما استكمال مسيرته الفنية على أن يتقبله الناس بهذا الوضع أو الاعتزال نهائيا.

وأكد رامي، إنه أصيب بالمرض منذ فترة لكنه لم يكن ملحوظًا من ثم بدأ في الانتشار بجسده بطريقة سريعة مما جعل البعض ينفر منه ويرفض حتى مد اليد للسلام عليه وقال: الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة.

وأضاف: رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي.

فشلت كل محاولات رامي جمال لإخفاء مرض البهاق

وتابع: أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة.

واستكمل: لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو.

النجوم يدعمون رامي جمال في محنته

وساندت المطربة المصرية أنغام زميلها رامي جمال، ونشرت أول صورة لها برفقته أثناء التحضير لأغنية جديدة من ألبومها المنتظر، وعلقت عليها بقولها: حاليا مجتمعين عند أحمد في الاستديو أنا والملحن والمغني الرائع رامي جمال شغالين في أغنية ونجاحات جديدة بإذن الله، بينما غردت إليسا مؤكدة أن اعتزال رامي جمال ممنوع، ودعمه تامر حسني ببيان مطول أكد فيه أن نجم الغناء مايكل جاكسون أصيب بنفس المرض ولم يمنعه من استكمال مسيرته.