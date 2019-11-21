7 فنانات أطلوا بدون أزواجهن في مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 21 نوفمبر 2019

اعتادت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي على الاحتفاء بثنائيات نجوم الفن المصري والعربي، وحضر منهن بالأمس منى زكي وأحمد حلمي وروجينا واشرف زكي ومحمد فراج وبسنت شوقي وآسر ياسين وزوجته وياسمين رئيس وهادي الباجوري ، ولكن بنفس الوقت غاب العديد من أشهر ثنائيات الفن المصري، وظهرت النجمات بمفردهن على الريد كاربت لا يملكن إلا التباهي باطلالاتهن، "سيدتي نت" جمعت لك قائمة النجمات اللواتي ظهرن بدون أزواجهن في حفل افتتاح فعاليات الدورة ال41.



النجمة هنا الزاهد ظهرت طوال الأسبوع الماضي في مدينة دبي بمفردها وتردد وقتها أن زوجها أحمد فهمي مشغول بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "العارف"، وتوقع الجميع أن يشاركها الظهور في الحدث الفني الأبرز ولكنه واصل الغياب، وظهرت هنا بمفردها على الريد كاربت.

النجمة آيتن عامر اعتادت الظهور برفقة زوجها مدير التصوير محمود عز العرب وشقيقتها الفنانة وفاء في كل المناسبات الفنية، ولكن بالأمس ظهرت بمفردها بعدما غاب زوجها عن حفل الافتتاح وسافرت شقيقتها لحضور حفل تكريمها في مهرجان سينما المؤلف بمدينة الرباط المغربية.

الفنانة مي عمر حرصت هي الأخرى على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وحضرت بمفردها بعد غياب زوجها المخرج محمد سامي عن المشاركة لانشغاله باستكمال تحضيرات مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2020.

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الفنانة لقاء الخميسي لا تفارق زوجها محمد عبد المنعم في الحفلات الخاصة ولكنها تعودت على حضور المهرجانات الفنية بمفردها.

الفنانة هبة مجدي ظهرت هي الأخرى على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي بدون زوجها المطرب محمد محسن برغم أن الحفل أقيم داخل بيته الكبير "دار الأوبرا المصرية".

الفنانة داليا البحيرى شاركت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدون زوجها.

الفنانة يسرا ظلت طوال السنوات الماضية تفرض طوقا من السرية على زوجها خالد سليم ولكنه كسر الطوق عندما ظهر معها في مهرجان الجونة، كما ظهر في احتفال نجوم الفن بيوم ميلادها، وتوقع البعض أن يشاركها حضور حفل الافتتاح بالأمس ولكنها ظهرت بمفردها.