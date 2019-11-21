صور: حقيقة طرد سما المصري من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بسبب الحجاب

الخميس 21 نوفمبر 2019

نفى مصدر من داخل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي ما تردد عن طرد الفنانة المثيرة للجدل سما المصري من حفل افتتاح الدورة ال 41 الذي أقيم مساء أمس بدار الأوبرا المصرية بسبب ارتدائها الحجاب، مؤكدا أن عددا كبيرا من ضيوف الحفل حضر بغطاء الرأس ومن بينهن النجمة منى عبد الغني.



المصدر نفسه أكد في تصريحات صحفيه أن إدارة المهرجان لا تتدخل في أزياء الحضور ولا تفرض قيودا عليها، وأشار إلى أن الجهة الأمنية بالتعاون مع الجهة المشرفة على تنظيم دخول نجوم حفل الافتتاح كانت لديهم تعليمات صارمة بعدم السماح لأي فرد لا يحمل دعوات بالدخول إلى مقر المهرجان.

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تابع مؤكدا أن الواقعة لم يتم إبلاغها إلى إدارة المهرجان وإذا حدثت فسيكون السبب هو حضور سما المصري إلى حفل الافتتاح بدون دعوة تحمل اسمها، لافتا أن الدعوات شخصية ويسمح لحاملها فقط بالمرور، وأي شخص حصل على دعوة تحمل اسم شخص آخر لم يتم السماح له بحضور حفل الافتتاح.

يذكر أن سما المصري نفت طردها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت إنها رفضت السير على الريد كاربت خوفا من السخرية، واحتفلت بتصدرها تريند موقع تويتر قائلة: طلعت تريند مرتين ورا بعض اهو ولسه بكره...اومال لو كنت لبست مفتوح ولا طلعت علي الريد كاربت الاماميه؟؟ دا انا مشيت من علي الريد كاربت الخلفيه عشان كنت خايفه يتريقوا علي حجابي.

تابعت عبر حسابها بموقع إنستقرام: لا وأهم حاجه أن في مواقع بتقول أنه تم طردي...ع العموم انا اتعودت...تم طردي السنه اللي فاتت واللي قبلها واتطردت من الاستاد وامي طارداني من البيت والناس بيطرودني بره المطاعم وحالتي حاااله مش فاهمه هو انا جربانه ياجدعان عشان تقولوا كل شويه الناس بتطردني؟؟