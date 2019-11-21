- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد ترد على اتهامها بالغيرة من دينا الشربيني والان مع التفاصيل
الخميس 21 نوفمبر 2019
ردت الإعلامية ريهام سعيد على اتهامها بالغيرة من الفنانة دينا الشربيني بسبب حديثها عنها في حلقة سابقة من برنامج "صبايا".
وقالت ريهام سعيد إنها لا تملك الوقت للرد على هذا الهراء لانشغالها بالأطفال المرضى.
وقالت ريهام أن دينا الشربيني تعرضت لأزمة ورغم ذلك تمكنت من تجاوزها وتحقيق أهدافها، لافتة أن دينا الشربيني من الشخصيات المحبوبة للغاية وهذا بشهادة جميع المحيطين بها.
واستشهدت ريهام سعيد بمثال الإعلامي شريف مدكور الذي تعرض للتنمر بشكل مبالغ فيه، فجأة وبدون مقدمات أصبح محبوبا من الجميع والجميع ينشر صوره.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد ترد على اتهامها بالغيرة من دينا الشربيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.