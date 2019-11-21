فن ومشاهير

ريهام سعيد ترد على اتهامها بالغيرة من دينا الشربيني

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الخميس 21 نوفمبر 2019

ردت الإعلامية ريهام سعيد على اتهامها بالغيرة من الفنانة دينا الشربيني بسبب حديثها عنها في حلقة سابقة من برنامج "صبايا".

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وقالت ريهام سعيد إنها لا تملك الوقت للرد على هذا الهراء لانشغالها بالأطفال المرضى.

وقالت ريهام أن دينا الشربيني تعرضت لأزمة ورغم ذلك تمكنت من تجاوزها وتحقيق أهدافها، لافتة أن دينا الشربيني من الشخصيات المحبوبة للغاية وهذا بشهادة جميع المحيطين بها.

واستشهدت ريهام سعيد بمثال الإعلامي شريف مدكور الذي تعرض للتنمر بشكل مبالغ فيه، فجأة وبدون مقدمات أصبح محبوبا من الجميع والجميع ينشر صوره.

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