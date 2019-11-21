تعرف على الجدول الكامل لأعمال أيام مهرجان القاهرة لصناعة السينما

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الخميس 21 نوفمبر 2019 نستعرض الجدول الكامل لأعمال أيام مهرجان القاهرة لصناعة السينما، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى نسحته الـ 41، والذى انطلقت فعالياته أمس بحفل افتتاح حضره أبرز نجوم الفن والمجتمع، وعرض خلاله فيلم The Irishman لـ المخرج الحاصل على الأوسكار مارتن سكورسيزي .

وتأتى فاعليات أيام صناعة السينما كالآتى: اليوم الأول | الجمعة 22 نوفمبر الكلمة الافتتاحية لمحمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الساعة: 10:15 - 10:25 صباحاً المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) رحلة حول العالم لاستكشاف الإنتاج العالمي: حوار مع المنتج الهوليوودي البارز والممول ووكيل المبيعات الدولية ستيوارت فورد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة AGC Studios يدير الحوار: بين روس | مدير المحتوى في إيمج نيشن أبو ظبي الوقت: 10:30 - 11:30 صباحاً المدة: 60 دقيقة المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) صناعة الأفلام الحجمية: زاوية جديدة في صناعة الأفلام - كلمة تلقيها ياسمين العياط الفائزة بجائزة ايمي والشريكة المؤسسة بشركة Scatter الوقت: 11:45 صباحاً - 12:15 ظهراً المدة: 30 دقيقة المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) ندوة المخرج شريف عرفه يديرها الناقد / طارق الشناوي الوقت: الساعة 1:30 المكان: المسرح المكشوف المدة: 60 دقيقة دروس من وكيل مبيعات أفلام شديد الانتقائية - محاضرة يقدمها وكيل المبيعات جابور جراينر الوقت: 12:30 - 1:30 ظهراً المدة: 60 دقيقة المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) قوة الحكي في تناول السينما والدراما التلفزيونية المصرية للعنف القائم على النوع | حلقة نقاشية المشاركون في الحلقة النقاشية: سارة عبد الرحمن | ممثلة وبطلة صندوق الأمم المتحدة للسكان نادين خان | صانعة أفلام عمرو سلامة | صانع أفلام كاملة أبو ذكري | صانعة أفلام مريم نعوم | كاتبة كارين تينكوف | منتجة إبداعية وكاتبة ومستشارة تدير النقاش: ساندرا دي كاسترو بافينجتون | مؤسسة ورئيسة شركة StoryAction الوقت: 2:00 - 3:00 عصراً المكان: دار الأوبرا المصرية (قاعة الهناجر) المدة: 60 دقيقة ** نجمة مصرية عن قرب: حوار مع الممثلة المصرية منة شلبي يدير الحوار: جاي ويسبيرج | فارايتي الوقت: 3:30 مساءً - 4:30 عصراً المكان: دار الأوبرا المصرية (قاعة الهناجر) المدة: 60 دقيقة ** إيجاد الهوية عبر الوسائط المختلفة: حوار مع المخرج تيري جيليام المرشح للأوسكار والفائز بزمالة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون يدير الحوار: عمرو سلامة | مخرج الوقت: 5:00 - 6:30 مساءً المكان: دار الأوبرا المصرية (مسرح الهناجر) المدة: 90 دقيقة اليوم الثاني | السبت 23 نوفمبر ** هل توجد حياة بعد الإنتاج المشترك؟ حوار مع المنتجة ديانا إلباوم ومدير مبيعات افلام جابور جراينر تدير الحوار: دينا إمام | منتجة الوقت: 10:30 صباحاً - 12:00 ظهراً المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 90 دقيقة ** الإنتاج الإبداعي: حجر الزاوية في صناعة الأفلام المستقلة | حلقة نقاشية المشاركون: هيذر راي | منتجة كيلي توماس | منتجة ومؤسسة مشاركة في شركة Extraordinary Renditions جورج شقير | منتج يدير الحلقة النقاشية: لؤي خريش | مدير مشروعات البرامج الدولية في Film Independent الوقت: 12:15 إلى 1:15 ظهراً المكان: سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة ** كيف تُروى القصص الشخصية في عصر سلاسل الأفلام؟ حوار مع المخرج والكاتب الحاصل على جائزة أوسكار ستيفن جاجن يدير الحوار: محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الوقت: 1:30 ظهراً - 2:30 عصراً المكان: دار الأوبرا المصرية (قاعة الهناجر) المدة: 60 دقيقة ** الخيال يتحول إلى واقع | حلقة نقاشية المشاركون: أحمد مراد | مؤلف وسيناريست فادي إسماعيل | المؤسس والمدير العام لشركة DKL ستوديو بول ميلر | منتج يدير النقاش: المحلل السينمائي علاء كركوتي | MAD Solutions، مركز السينما العربية الوقت: 3:00 مساءً - 4:00 مساءً المكان: فندق إنتركونتننتال سميراميس (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة ** دليل هوليوودي لتعاون إبداعي: محاضرة يقدمها الكاتب والمنتج مارك جوفمان، المنتجة روبن جورني والمنتجة الإبداعية كارين تينخوف يدير المحاضرة: خبير الإعلام الدولي كولن براون الوقت: 5:00 مساءً - 6:00 مساءً المكان: دار الأوبرا المصرية (قاعة الهناجر) المدة: 60 دقيقة اليوم الثالث | الأحد 24 نوفمبر ** استراتيجيات تقريب الفيلم الأجنبي للجمهور | حلقة نقاشية المشاركون في الحلقة النقاشية: علاء كركوتي | MAD Solutions ومركز السينما العربية أجياث فالنتين | TOTEM FILMS دانييل زيسكند | فيلم كلينك فيرينا شتاكلبرج | مهرجان برلين السينمائي الدولي لابينا ميتيفسكا | ممثلة ومنتجة تدير الحلقة النقاشية: سونيا هاينن | European Film Promotion الوقت: 11:30 صباحاً - 12:30 ظهراً المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة ** عندما تلتقي هوليوود بالواقع الافتراضي - قصة شركة Dreamscape: كلمة يلقيها رائد الأعمال والناشط رونالد مينزل الوقت: 4:15 مساءً - 4:45 مساءً المكان: سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 30 دقيقة Advertisements ** نجوم الغد العرب | حلقة نقاشية تدير حلقة النقاش: ميلاني جودفيلو | مراسلة سكرين إنترناشونال في العالم العربي التوقيت: 4:30 - 5:30 مساءً المكان: دار الأوبرا المصرية (مسرح الهناجر) المدة: 60 دقيقة اليوم الرابع | الاثنين 25 نوفمبر ** استكشاف سوق الفيلم الأميركي: حوار مع إريك داربيلوف الرئيس والمؤسس المشارك لشركة Roadside Attractions يدير الحوار: أبو بكر شوقي | صانع أفلام الوقت: 10:30 - 11:30 صباحاً المكان: سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة ** المقاييس الجديدة لصناعة الترفيه | حلقة نقاشية المشاركون: كريستوف لوبارك | المدير العام بنصف شهر المخرجين، مدير سينميد إريك لاجيس | مدير تنفيذي بشركة Pyramide مهند البكري | المدير العام بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام أوزي مناكايا | وكالة الفنانين المبدعين فريدريكا سانت روز | وكالة الفنانين المبدعين إيدا مارتينز | المديرة العامة بشركة Media Luna لارا أبو الفايلات | وكالة A List ستان ماكوي | رابطة صناعة السينما EMEA يدير الحلقة النقاشية: كولن براون | خبير الإعلام الدولي الوقت: 12:30 - 1:30 ظهراً المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة ** المال يحكم! | حلقة نقاشية المشاركون: بيتر جيرمي سميث | المدير العام في MBC رمزي خوري | نائب المدير العام في أفلام مصر العالمية أبي شادي أبو النجا | المدير العام في Vuclip أحمد بدوي | منتج في سينرجي يوهانس لارشر | المدير العام للمواقع الرقمية للفيديوهات تحت الطلب في MBC محمود م.حسين | مدير تنفيذي في فيلمي جيانلوكا شقرا | شريك إداري في Front Row Filmed Entertainment يدير النقاش: علاء كركوتي | MAD Solutions ومركز السينما العربية الوقت: 2:30 مساءً - 3:45 مساءً المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 75 دقيقة ** تحت المجهر: العصر الذهبي الثاني للمكسيك | حلقة نقاشية المشاركون: جيِّرمو أرياجا | سيناريست، مخرج سينمائي كارلوس ريجاداس | صانع أفلام، سيناريست ميشيل فرانكو | صانع أفلام، سيناريست، منتج جابرييل ريبستاين | صانع أفلام، سيناريست يدير النقاش: محمد طارق | ناقد سينمائي الوقت: 3:00 - 4:30 عصراً المكان: دار الأوبرا المصرية (قاعة الهناجر) المدة: 90 دقيقة ** الجمال يكمن في التفاصيل: حوار مع المخرج الحداثي المكسيكي كارلوس ريجاداس تدير النقاش: إي نينا روث | جلة هاربر بازار أرابيا، وأريانا هافينجتون التوقيت: 5:00 - 6:00 مساءً المكان: دار الأوبرا المصرية (مسرح الهناجر) الزمن: 60 دقيقة اليوم الرابع | الثلاثاء 26 نوفمبر ** من القصة إلى العمل الفعلي: الرسوم المتحركة والسينما والتلفزيون وتناول المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع: محاضرة تلقيها المتحدثة التحفيزية والقائدة العالمية ساندرا دي كاسترو بافينجتون والمنتجة الإبداعية كارين تينكوف الوقت: 10:30 - 11:30 صباحاً المكان: إنتركونتننتال سميراميس (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة ** نظرة دولية على الفن الغامر والأعمال المرتبطة به: كلمة تقدمها فويل آكر الوقت: 11:45 - 12:15 ظهراً المكان: إنتركونتننتال سميراميس (قاعة كليوباترا) المدة: 30 دقيقة ** الواقع الافتراضي والسينما | حوار ودي المشاركون: ماجد فراج | مؤسس 5dVR ياسمين العياط | شريكة مؤسسة في Scatter أحمد المرسي CSC | مدير تصوير مروان حامد | مخرج الوقت: 12:30 - 1:30 ظهراً المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة ** وسائل التواصل الاجتماعي – المنتج الصامت | حلقة نقاشية المشاركون: جميلة عوض | ممثلة طارق نصر | المدير التنفيذي - Mintrics هيثم دبور | كاتب سيناريو عمر عبد التواب عمر | المدير العام في وكالة تارجت يدير النقاش: إنجي أبو السعود | مديرة تطوير الأعمال في ThePlanet الوقت: 2:30 - 3:30 عصراً المكان: سميراميس إنتركونتننال (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة ** السرد القصصي الخطي وغير الخطي ومتعدد الخطوط: محاضرة يلقيها جيِّرمو أرياجا الكاتب والسيناريست الحائز على الجوائز والمرشح للأوسكار الوقت: 2:00 مساءً - 3:30 مساءً (استراحة لمدة 30 دقيقة) 4:00 مساءً - 5:30 مساءً المكان: دار الأوبرا المصرية (مسرح الهناجر) المدة: 180 دقيقة ** دور مدرب اللهجات: محاضرة يلقيها كليفورد دي سبنسر الوقت: 4:00 - 5:00 مساءً المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة ** حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي الوقت: 6:00 - 7:30 المدة: 90 دقيقة

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