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شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء دينا الشربيني والفنانين بافتتاح مهرجان القاهرة بسبب هيثم أحمد زكي والان مع التفاصيل
الخميس 21 نوفمبر 2019
تسبب بكاء دينا الشربيني بعد كلامها عن هيثم أحمد زكي في نشر حالة الحزن بين الفنانين خلال فعالية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.
فقد تحدثت دينا الشربيني خلال كلمتها الافتتاحية بالحفل عن رحيل صديقها المفاجئ، حيث قالت: "أحلى ميزة في الفن إن اللي بيمشوا مبيمشوش لأن لما بيوحشوك ممكن يبقوا معاك تتفرج عليهم وتحس بيهم.. وانا مكنتش عارفة افوّت النهاردة من غير ما اتكلم على اخويا وصاحبي الجدع اللي الناس كلها زعلت عليه جداً مع ان هو في مكان احسن بكتير.. هيثم احمد زكي".
ثم تمالكت النجمة المصرية نفسها وحاولت التماسك ومغالبة دموعها لكي تكمل تأبين صديقها بقولها: "اللي ميعرفوش هيثم أو معاشروش اوي.. هيثم كان طيب وجدع وحنين عيل صغير.. يعني قماص.. لما كان يتضايق وتروح تقوله خلاص بقى يا هيثم مفيش حاجة يقول خلاص".
واختتمت دينا الشربيني كلمتها المؤثرة بقولها: "انا متاكدة ان هو مش متضايق ان الحب ده كله مبانلهوش الا بعد ما مشي علشان هو طيب وقلبه ابيض وفي مكان احسن مننا بكتير".
وكان هيثم أحمد زكي قد فارق عالمنا منذ نحو أسبوعين بعد إصابته بهبوط مفاجئ في الدورة الدموية، حيث مازال محبوه في انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي الذي سيكشف عن السبب الفعلي للوفاة.
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