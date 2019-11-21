كارول سماحة تودع متابعيها.. تعرف إلى وجهتها – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: سافرت النجمة اللبنانية كارول سماحة إلى المكسيك وذلك استعدادًا لإحياء أوّل حفل لها هناك.
ومن المقرر أن تلتقي كارول الجمهور والجاليات العربية في المكسيك يوم 22 تشرين الأوّل/نوفمبر الجاري في حفل غنائي كبير تقدّم خلاله أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.
ونشرت كارول سماحة صورة لها من المطار أثناء توجهها إلى المكسيك، ظهرت فيها بدون مكياج في إطلالة عفوية نالت استجان الجمهور ومحبّيها.
وتعيش كارول حالة من النشاط الفني، على صعيد الإصدارات الفنية والحفلات الغنائية، وذلك بعد طرح فيلمها الجديد “بالصدفة” في البلدان العربية، ونجاح أغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، فضلًا عن طرح كليب أغنيتها المصرية “انشالله”.
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