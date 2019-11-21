نسليهان أتاغول تنافس زوجها في مسلسلها الجديد؟

متابعة بتجـــــــــــرد: لا يزال الجمهور ينتظر الحلقة الأولى من مسلسل “إبنة السفير” الذي يجمع الممثلة التركية الشابة نسليهان أتاغول بالممثل إنجين أكيوريك بعد غياب.

وبحسب معلومات صحافية تركية فإنّ قناة “star tv” المقرر أن تعرض المسلسل تتّجه لجدولته نهار الإثنين بوجه عدد من المسلسلات الناجحة.

والمفارقة أنّه في حال تمّ الأمر فإنّ نسليهان ستدخل في منافسة مع زوجها الممثل قادير دوغلو الذي يُعرض له مسلسل “الوصال” على “TRT”.

كما ستُنافس مسلسل “الحفرة” بموسمه الثالث والذي سيتصدّر نسب المشاهدة أسبوعيّاً ما يعني أنّ القناة تُراهن على “إبنة السفير” كثيراً.