بعد طرحها ثلاثة هواتف “آيفون” جديدة.. “أبل” تحضر مفاجأة في ديسمبر

متابعة بتجــــــــــرد: تحضر شركة “أبل” الأمريكية حاليا مفاجأة ستعلن عنها رسميا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وقالت “أبل” إنها ستنظم حفلا في الثاني من ديسمبر، مخصصا لتكريم أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2019، وسيقام في مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب موقع “ذا فيرج”.

وهذه هي المرة الأولى التي تعقد “أبل” فيها حفلا مخصصا لتكريم أفضل التطبيقات والألعاب، التي طرحت عبر متجرها للتطبيقات “آب ستور” على مدار العام، بعدما كانت تكتفي بالإعلان عن ذلك في بيان صحفي.

ووفقا لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، فإنه من المتوقع أن تعلن “آبل” خلال الحفل أيضا عن منتجات جديدة.

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يشار إلى أن شركة “آبل” طرحت في شهر سبتمبر/أيلول 2019، 3 هواتف “آيفون” جديدة، بالإضافة إلى ساعة “آبل” جديدة، وسماعات حديثة تدعى “إير بودز برو”، وحاسوب “ماك بوك برو” بشاشة يبلغ حجمها 16 بوصة.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة صباح اليوم الخميس، إنه طلب من الرئيس التنفيذي لشركة “أبل”، تيم كوك، النظر في المساعدة في تطوير البنية التحتية للاتصالات لشبكات “الجيل الخامس” اللاسلكية السريعة.

وخلال زيارة ترامب لمصنع “أبل” في ولاية تكساس الأمريكية، أمس الأربعاء ، التقى ترامب مع كوك، وطلب منه “معرفة ما إذا كان بإمكان “أبل” أن تشارك في بناء شبكات “الجيل الخامس” في الولايات المتحدة.