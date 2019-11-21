فيفي عبده تكشف كواليس جلسة التصوير التي شغلت جمهورها

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل الفنانة المصرية فيفي عبده حصد الإشادات حول أحدث جلسة تصويرية لها لصالحة مجلة “فوغ” بنسختها العربية، خاصةً أنها ظهرت بدون مكياج في الصور التي نالت استحسان الجمهور.

ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو من كواليس جلسة التصوير عبر حسابها الخاص على موقع “إنستجرام” الشهير.

وظهرت فيفي في الفيديو بإطلالة كلاسيكية، بفستان طويل من اللون الأبيض.

الجدير ذكره ان فيفي عبده ظهرت في جلسة التصوير بماكياج بسيط والصور بيّنتها على طبيعتها قدر الإمكان.

وكشفت فيفي عبده في مقابلتها مع المجلة عن جوانب مأساوية لفّتها وأهمها المعاناة التي عاشتها والتي لم يعتد الجمهور على رؤيتها بل اعتمدت الضحكة كي تخفي آلامها وتنقل البهجة والضحكة فقط إلى محبيها.