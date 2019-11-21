ما علاقة براد بيت بهذه الممثلة العراقية؟ – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: تساءل الكثير من المتابعين عن العلاقة التي تجع الممثل الاميركي ​براد بيت​ بالممثلة الأميركية من أصول عراقية ​عليا شوكت​، وذلك بعد رصدهما معًا في أكثر من مناسبة.

وكان لبراد بيت أكثر من ظهور في الفترة الأخيرة بصحبة شوكت (30 عامًا)، وهي ممثلة أمريكية من أصول عراقية ومشهورة بأدوارها في مسلسلات السيت كوم مثل Arrested Development و Broad city.

وآخر ظهور لهما كان في نهاية هذا الأسبوع في معرض Wilding Cran الفني بمدينة لوس أنجلوس.

وفي وقت سابق ظهر براد مع عليا أثناء ذهابهما لتناول العشاء بعد مشاهدة عرض كوميدي معًا وكان هناك عدة صور توثق خروجهما ولكن تم حذفها مؤخرًا دون توضيح الأسباب.