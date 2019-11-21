أكرم حسني يبدأ جلسات عمل فيلمه الجديد "العميل صفر"

يستعد النجم الكوميدي أكرم حسني، حاليا لبدء تصوير المشاهد الأولى في بطولة فيلمه الجديد الذي جاء بعنوان "العميل صفر"، و من المقرر أن تبدأ عملية تصوير أولى المشاهد خلال الفترة القليلة القادمة، بعد الأنتهاء مباشرة من اختيار لوكيشنات التصوير.



كما نشر أمس المخرج محمد سامي صورة تجمعه بالمنتج وائل عبدالله، وكتب من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" :" فيلم العميل صفر، بطولة اكرم حسني، تأليف أيمن وتار، اخراج محمد سامي، انتاج وائل عبدالله".



وتفاعل الجمهور معهم من خلال التعليقات قائلين:" اووبا بقى، شكله هيكون فيلم جامد جدا، متجمعين اتنين ممتازين، أكرم ومحمد سامي هيعملوا شغل حلو أوي".



كما مازح أكرم حسني محمد سامي وكتب تعليق وقال:" مبروك علينا هذا المخرج .. خطير يا اخوانا، ورد عليه المخرج "محمد سامي" وهذا الممثل ...خطير يا جماعة".



يذكر أن الفنان أكرم حسني كان انسحب مؤخرا من فيلم "النمس والإنس" واعتذر عن استكمال تصوير الفيلم، بعدما عقد جلسات عمل مطولة مع شريف عرفة وبدأوا تحضيرات الفيلم، ولكن انسحب أكرم حسني بشكل ودي واتفق مع شريف عرفة



ومن الناحية الأخرى يستكمل أكرم حسني تحضيرات مسلسله الجديد "تيمون وبومبا"، ويشاركه بطولة المسلسل كل من: أحمد فهمي، بيومي فؤاد، للمنافسة ضمن الماراثون الرمضاني القادم، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وانتاج شركة سينرجي.



قد يهمك ايضاً:

أحمد فهمي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع أكرم حسني

أكرم حسنى يكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع المخرج شريف عرفة